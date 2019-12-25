Полиция Петербурга ищет мужчину, который нападает на женщин

Предварительно, от действий неадеквата пострадали около 10 человек.

В Петербурге мужчина нападает на жителей ЖК "Цветной город". Об этом пишет "Бриф24" 4 декабря.

Одна из потерпевших гуляла с восьмимесячным ребенком. На детской площадке неизвестный ударил ее по голове. По словам женщины, злоумышленник действовал решительно: после нападения он, не оборачиваясь, ушел вперед.

С подобным столкнулась и вторая прохожая, описавшая странные действия незнакомца уверенными.

Поравнявшись со мной, он замахнулся и ударил меня кулаком в лицо. Я, шокированная, посмотрела ему вслед, но он даже не обернулся. Пострадавшая

Предварительно, от действий неадеквата пострадали около 10 человек. Его ищут полицейские.

Ранее на Piter.TV: перед судом предстанет петербуржец, натравивший питбуля на прохожих.

Фото: Piter.TV