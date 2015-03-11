Перед судом в Петербурге предстанет напавшая на пристава

Задержанная признала вину и извинилась перед потерпевшим.

Прокуратура Василеостровского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летней женщины, которой вменяют ч. 1 ст. 318 УК РФ.

Как рассказали 13 марта в надзорном ведомстве, в сентябре 2025 года судебный пристав прибыл в квартиру обвиняемой на Железноводской улице для проведения исполнительных действий. В связи с неисполнением кредитных обязательств проводился арест ее имущества – машины Kia Rio. Не желая передавать авто, должница ударила сотрудника по лицу, после чего попыталась скрыться. Злоумышленница села в иномарку и отказалась выходить.

Задержанная признала вину и извинилась перед потерпевшим. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Фото: Piter.TV