На Муринской дороге нетрезвый подросток спасался от знакомых через окно

Предварительно, ему угрожали.

В Петербурге 17-летний подросток выпрыгнул из окна квартиры дома по Муринской дороге, спасаясь от новых знакомых. Предварительно, ему угрожали.

По информации "Фонтанки", в ночь на 6 октября юноша пришел в гости к незнакомцам для распития спиртных напитков. Спустя время между ребятами, предположительно, произошел конфликт, и после подростку якобы стали угрожать убийством. Именно поэтому он решил покинуть квартиру на третьем этаже через окно.

Пострадавшего с алкогольным отравлением госпитализировали в Детскую городскую клиническую больницу №5 имени Н. Ф. Филатова. Ему также диагностированы закрытый перелом лодыжки и ушиб стопы. Детали случившегося выясняются.

Ранее на Piter.TV: девятиклассницу с Дунайского проспекта спасли полицейские.

Фото: Piter.TV