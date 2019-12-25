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На Муринской дороге нетрезвый подросток спасался от знакомых через окно
Сегодня, 14:09
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На Муринской дороге нетрезвый подросток спасался от знакомых через окно

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Предварительно, ему угрожали.

В Петербурге 17-летний подросток выпрыгнул из окна квартиры дома по Муринской дороге, спасаясь от новых знакомых. Предварительно, ему угрожали. 

По информации "Фонтанки", в ночь на 6 октября юноша пришел в гости к незнакомцам для распития спиртных напитков. Спустя время между ребятами, предположительно, произошел конфликт, и после подростку якобы стали угрожать убийством. Именно поэтому он решил покинуть квартиру на третьем этаже через окно. 

Пострадавшего с алкогольным отравлением госпитализировали в Детскую городскую клиническую больницу №5 имени Н. Ф. Филатова. Ему также диагностированы закрытый перелом лодыжки и ушиб стопы. Детали случившегося выясняются. 

Ранее на Piter.TV: девятиклассницу с Дунайского проспекта спасли полицейские. 

Фото: Piter.TV

Теги: муринская дорога, угроза убийством
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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