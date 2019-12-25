Девятиклассницу с Дунайского проспекта спасли полицейские

Девочку-подростка сняли с парапета и передали бригаде скорой помощи.

Во Фрунзенском районе Петербурга сотрудники патрульно-постовой службы спасли девятиклассницу. Полицейские отговорили ее от прыжка с высоты, пишет "Фонтанка".

В полицию днем 6 октября позвонила женщина и заявила, что одноклассница прислала дочери сообщение с информацией о том, что не хочет жить. Девочка находилась на балконе дома по Дунайскому проспекту. Адресом с правоохранителями поделились обеспокоенные местные жители.

Девочку-подростка сняли с парапета и передали бригаде скорой помощи. Она была госпитализирована в детскую психиатрическую больницу.

Известно, что школьница живет с отцом, мачехой и тремя братьями. Ее мать ушла из жизни в 2011 году.

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Фото: Piter.TV