У Георгиевской церкви пьяный мужчина избил пенсионерку
Сегодня, 14:58
У пострадавшей в больнице зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и травму локтя.

Росгвардейцы задержали дебошира, который нанес серьезные травмы пенсионерке около Георгиевской церкви во Фрунзенском районе. 

Как рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, накануне вечером в полицию поступили сведения о том, что нетрезвый мужчина в ходе конфликта напал на 65-летнюю женщину. Злоумышленником оказался 55-летний местный житель. 

У пострадавшей в больнице зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и травму локтя. По предварительным данным, задержанный занимался попрошайничеством у церкви на проспекте Славы. В какой-то момент он начал навязчиво требовать денежные средства пенсионерки, получив отказ, стал вести себя агрессивно. Петербуржец доставлен в отдел. 

Ранее на Piter.TV: перед судом в Петербурге предстанут четверо иностранцев, которые похитили знакомого из-за денег. 

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти 

Теги: нападение, росгвардия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

