Задержан подозреваемый в нападении на пенсионерку на улице Тельмана

На крик о помощи отреагировал 42-летний прохожий, который догнал злоумышленника, отобрал похищенную им сумку.

Полицейские оперативно задержали петербуржца, напавшего на пенсионерку в парадной дома на улице Тельмана. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Днём 15 июля в полицию Невского района поступило сообщение о нападении на женщину у дома 36 по улице Тельмана. Полицейскими было установлено, что в 12:30 в парадной дома 36 корпус 3 по улице Тельмана неизвестный, применив физическую силу, отобрал сумку у 66-летней петербурженки и попытался скрыться. На крик о помощи отреагировал 42-летний прохожий, который догнал злоумышленника, отобрал похищенную им сумку, однако задержать злодея не смог, тот смог вырваться и скрыться.

Оперативно полицейские задержали злоумышленника. Им оказался 36-летний неработающий петербуржец. Подозреваемый доставлен в отдел полиции и привлечен к административной ответственности по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.1)