Двое рецидивистов напали на пожилую пару в Кировском районе

Мужчины начали цеплять супругов, пнули питомца и ударили женщину.

В Кировском районе Петербурга двое рецидивистов избили пожилых супругов, которые выгуливали собаку. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Нападение на детской площадке, расположенной на улице Лени Голикова, произошло вечером 24 мая. На месте были очевидцы, но злоумышленников это не смутило. Мужчины начали цеплять пару, пнули питомца и ударили женщину. Муж заступился на нее, и случилась драка.

Хулиганов в возрасте 34 и 35 лет задержали, оба ранее судимы. Проводится проверка.

Ранее мы рассказывали о том, что вынесен приговор петербуржцам, которые похитили мужчину, избили и заставили копать себе могилу. Один из подсудимых пояснил, что похищенный – бывший супруг его жены.

Фото: Piter.TV