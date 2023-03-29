Вынесен приговор петербуржцам, которые похитили мужчину, избили и заставили копать себе могилу

Один из подсудимых пояснил, что похищенный – бывший супруг его жены.

Прокуратура Петродворцового района Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении двоих местных жителей. Им вменяют пп. "а", "в", "г" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, угрозой применения такового, а также с применением предметов, используемых в качестве оружия). Об этом сообщили 22 мая в надзорном ведомстве.

В октябре 2023 года подсудимые затащили потерпевшего на территорию частного дома в Петергофе, где избили и распылили в лицо перцовый баллончик. Потом злоумышленники связали ноги и руки мужчины, заставили сесть в автомобиль и увезли его в Ломоносовский район Ленобласти. Оказавшись на пустыре, виновные продолжили избиения, после чего заставили копать себе могилу. Пострадавший сбежал и спрятался в овраге, где отсиделся и пополз в сторону ближайшего дома.

Один из подсудимых пояснил, что похищенный – бывший супруг его жены. Он собирался его припугнуть.

Ревнивцу назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, его товарищу – 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Еще с осужденных в пользу потерпевшего взыскана компенсация морального вреда в размере 600 тыс. рублей.

Ранее мы рассказывали о том, что похищение женщины из автобуса на Приморском шоссе обернулось уголовным делом.

Фото: Piter.TV