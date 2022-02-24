Под Петербургом семья военных напала на инспекторов ДПС

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

На инспекторов ДПС Госавтоинспекции Всеволожского района Ленобласти ночью 22 октября напала семья военных. Были нанесены телесные повреждения полицейскому, который прибыл для оформления ДТП, рассказали в tg-канале "Дорожный инспектор".

Инцидент произошел в Сертолово на 29-м километре автодороги "Парголово — Огоньки". Нападавшими являются начальник полигона в этом городе 1984 года рождения, женщина и молодой человек 1979 и 2004 годов рождения соответственно, уроженцы Узбекистана, проходящие службу в воинской части.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Ранее цыгане напали на инспекторов ДПС в Верхних Осельках.

Фото: Telegram / Дорожный инспектор