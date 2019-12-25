Бастрыкин заинтересовался нападением петербуржца на своих детей на Ленинском проспекте

Пострадали 14-летний и 18-летний юноши.

Главе СК РФ Александру Бастрыкину представят доклад о проверке по информации о совершении противоправных действий мужчины в отношении своих детей в Петербурге. Об этом рассказали в ведомстве 12 мая.

Известно, что 42-летний местный житель распылил перцовый баллончик в лицо 18-летнему сыну, который заступился за мать в ходе ссоры в квартире на Ленинском проспекте. От его действий пострадал еще один 14-летний сын. По данному факту следственные органы города проводят проверку.

Председатель СК РФ Бастрыкин А. И. поручил и. о. руководителя ГСУ СК РФ по Петербургу Бобкову О. В. доложить о ходе проводимой проверки и установленных обстоятельствах. Пресс-служба СК РФ

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Фото: пресс-служба СК РФ