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Бастрыкин заинтересовался нападением петербуржца на своих детей на Ленинском проспекте
Сегодня, 9:21
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Бастрыкин заинтересовался нападением петербуржца на своих детей на Ленинском проспекте

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Пострадали 14-летний и 18-летний юноши.

Главе СК РФ Александру Бастрыкину представят доклад о проверке по информации о совершении противоправных действий мужчины в отношении своих детей в Петербурге. Об этом рассказали в ведомстве 12 мая. 

Известно, что 42-летний местный житель распылил перцовый баллончик в лицо 18-летнему сыну, который заступился за мать в ходе ссоры в квартире на Ленинском проспекте. От его действий пострадал еще один 14-летний сын. По данному факту следственные органы города проводят проверку. 

Председатель СК РФ Бастрыкин А. И. поручил и. о. руководителя ГСУ СК РФ по Петербургу Бобкову О. В. доложить о ходе проводимой проверки и установленных обстоятельствах. 

Пресс-служба СК РФ

Ранее на Piter.TV: в Приморском районе подросток напал на знакомую шестиклассницу. 

Фото: пресс-служба СК РФ 

Теги: ленинский проспект, нападение
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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