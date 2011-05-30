  1. Главная
Напавшая с двумя ножами на бывшую мужа предстанет перед судом в Петербурге
Сегодня, 14:37
Злоумышленница стала угрожать потерпевшей убийством, а потом кинулась на нее.

Прокуратура Кировского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 31-летней женщины, которой вменяют ч. 1 ст. 119 и п. "в" ч. 2 ст. 115 УК РФ. 

По информации надзорного ведомства, в марте обвиняемая напала с двумя ножами на бывшую жену супруга в квартире дома по улице Стойкости. Злоумышленница стала угрожать потерпевшей убийством, а потом кинулась на нее. Ей показалось, что гостья заигрывает с мужем. Пострадавшей причинено ранение живота. 

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее мы рассказывали о том, что на Дачном проспекте ревнивец ударил ножом соперника. 

Фото: Piter.TV 

Теги: нападение, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

