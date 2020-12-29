Нападение на АЗС в Шушарах попало на видео

Полицейские разыскивают злоумышленника, который напал на автозаправочную станцию в поселке Шушары. Неизвестный угрожал оператору АЗС предметом, похожим на пистолет. Piter.TV получил видео с момента происшествия.
Сообщение о нападении на Московском шоссе поступило ночью 18-го января. По информации пресс-службы ГУ МВД по Петербуруг и области, мужчина забрал 60 тысяч рублей выручки, после чего скрылся с места. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее на видео попало нападение на женщину из-за золотой цепочки в Петербурге. Со слов потерпевшей, злоумышленник работает в такси и подвозил ее с подругой.
Видео: Piter.TV
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