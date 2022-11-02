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Бастрыкин заинтересовался нападением на актера в Петербурге в 2018 году
Сегодня, 8:59
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Бастрыкин заинтересовался нападением на актера в Петербурге в 2018 году

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Виновные все еще не установлены, а мужчина продолжает лечение и реабилитацию.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах нападения на актера в Петербурге в 2018 году. Об этом сообщили в ведомстве 25 апреля. 

Уточняется, что артист подвергся нападению и избиению, получив травмы. Виновные все еще не установлены, а мужчина продолжает лечение и реабилитацию. 

И. о. руководителя ГСУ СК РФ по Петербургу Бобкову О. В. поручено доложить о ходе и результатах расследования лично Председателю СК РФ. 

Пресс-служба СК РФ 

Ранее мы рассказывали о том, что в Кингисеппе задержали 19-летнего подозреваемого в убийстве полицейского. Злоумышленник напал на 24-летнего правоохранителя с ножом. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ. 

Фото: пресс-служба СК РФ 

Теги: александр бастрыкин, нападение
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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