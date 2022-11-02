Бастрыкин заинтересовался нападением на актера в Петербурге в 2018 году

Виновные все еще не установлены, а мужчина продолжает лечение и реабилитацию.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах нападения на актера в Петербурге в 2018 году. Об этом сообщили в ведомстве 25 апреля.

Уточняется, что артист подвергся нападению и избиению, получив травмы. Виновные все еще не установлены, а мужчина продолжает лечение и реабилитацию.

И. о. руководителя ГСУ СК РФ по Петербургу Бобкову О. В. поручено доложить о ходе и результатах расследования лично Председателю СК РФ. Пресс-служба СК РФ

Ранее мы рассказывали о том, что в Кингисеппе задержали 19-летнего подозреваемого в убийстве полицейского. Злоумышленник напал на 24-летнего правоохранителя с ножом. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ.

Фото: пресс-служба СК РФ