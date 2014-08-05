Двух петербуржцев задержали на Серпуховской улице за нападение на прохожего

Оба доставлены в отдел полиции доя разбирательства.

Сотрудники полиции Адмиралтейского района задержали двух мужчин, напавших на прохожего. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

У дома 36 по Серпуховской улице 1 сентября в 05:25 к сотрудникам полиции обратился 19-летний молодой человек с сообщением о том, что двое неизвестных избили его, отобрали телефон и перевели с него 500 рублей, после чего с места происшествия скрылись.

В 05:35 у дома 34 по Серпуховской улице по подозрению в совершении данного преступления, нарядом полиции задержаны 20-летний и 23-летний мужчины.

Оба доставлены в отдел полиции доя разбирательства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Колпино во время дорожного конфликта двое мужчин получили ножевые ранения.

Фото: Piter.tv