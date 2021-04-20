  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В МВД опровергли информацию о нападении мужчины на женщину с ребенком в Петербурге
Сегодня, 14:52
59
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В МВД опровергли информацию о нападении мужчины на женщину с ребенком в Петербурге

0 0

Инцидент произошел на территории другого региона в 2022 году.

В пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти опровергли недостоверную информацию. Речь идет о видеозаписи, на которой запечатлено нападение мужчины на женщину с ребенком в коляске, произошедшее якобы на территории региона. 

Сообщаем, что указанный инцидент произошел на территории другого региона в 2022 году. Дебошир был оперативно задержан и доставлен в отдел полиции для разбирательства и привлечения к установленной законом ответственности.

Пресс-служба МВД России 

Журналистов и представителей блогосферы призвали обращаться в ведомство для проверки сведений. 

Ранее мы рассказывали о том, что конфликт на заправке в Зеленогорске обернулся уголовным делом. Пострадавший обратился в офтальмологический травмпункт с химическим ожогом глаз.

Фото: Piter.TV 

Теги: мвд, фейк
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии