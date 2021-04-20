В МВД опровергли информацию о нападении мужчины на женщину с ребенком в Петербурге

Инцидент произошел на территории другого региона в 2022 году.

В пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти опровергли недостоверную информацию. Речь идет о видеозаписи, на которой запечатлено нападение мужчины на женщину с ребенком в коляске, произошедшее якобы на территории региона.

Сообщаем, что указанный инцидент произошел на территории другого региона в 2022 году. Дебошир был оперативно задержан и доставлен в отдел полиции для разбирательства и привлечения к установленной законом ответственности. Пресс-служба МВД России

Журналистов и представителей блогосферы призвали обращаться в ведомство для проверки сведений.

