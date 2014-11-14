Злоумышленник нанёс удары арматурой парню и девушке в посёлке Отрадное

Девушка после необходимой помощи была выписана домой в стабильном состоянии, тогда как парень, получивший тяжёлое повреждение головы, остался в отделении интенсивной терапии.

В ночь на 29 декабря, около 2:00, сотрудникам полиции Кировского района Ленинградской области сообщили о серьезном конфликте вблизи дома №2 на Ленинградском шоссе в городе Отрадное. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Приехавшие на место сотрудники правоохранительных органов обнаружили двоих пострадавших: 20-летнюю девушку и её знакомого, 21-летнего молодого человека. Оба получили травмы, медики приняли решение доставить их в больницу. Девушка после необходимой помощи была выписана домой в стабильном состоянии, тогда как парень, получивший тяжёлое повреждение головы, остался в отделении интенсивной терапии.

Практически сразу после случившегося подозреваемый в совершении нападения был найден и задержан полицией на Никольской улице. Им оказался 22-летний юноша, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. Выяснилось, что именно он пригласил пострадавших на встречу, якобы для урегулирования старых споров. Однако встреча привела к резкому обострению обстановки, переросшему в агрессивную потасовку. Во время ссоры подозреваемый подобрал арматуру и нанёс им удары своим оппонентам, после чего поспешил скрыться.

Злоумышленник направлен в участок для подробного расследования обстоятельств дела. Сам инструмент преступления — кусок арматуры — изъят сотрудниками полиции. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения.

