Пьяного рецидивиста задержали за ножевой конфликт в хостеле на Итальянской

В ночь на 29 декабря, в 01:45, дежурному сотруднику полиции Центрального района поступил сигнал о происшествии с нанесением ножевого ранения в одном из хостелов на Итальянской улице. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

По прибытии на место происшествия оперативники обнаружили мужчину 1982 года рождения, проживающего в городе Сосновый Бор, с многочисленными ножевыми ранениями. Потерпевший находился в тяжёлом состоянии и был экстренно отправлен в медицинское учреждение скорой помощью.

Одновременно на месте инцидента был задержан подозреваемый — мужчина 1970 года рождения, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения. Предварительное расследование показало, что причиной драки стал бытовой конфликт: подозреваемый уснул в подъезде, на что получил замечание от прохожего, что впоследствии привело к жестокому нападению с использованием холодного оружия.

На месте преступления изъято орудие нападения — нож. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения. Задержанный ранее имел неоднократные проблемы с законом.

Фото: Piter.TV

