Задержан водитель, разбивший лобовое стекло автобуса в Парголово

В субботу, 27 декабря, сотрудникам полиции Выборгского района Петербурга сообщили о повреждении автобусного стекла. Сообщивший инцидент водитель автобуса №104 указал, что на перекрестке Выборгского и Приозерского шоссе в посёлке Парголово неизвестный нанес повреждения лобовому стеклу транспорта.

Выехавшие на место полицейские зафиксировали факт дорожного конфликта между водителем автобуса модели "ЛИАЗ" и владельцем автомобиля Ford Focus. Конфликт завершился тем, что автомобилист ударом руки повредил стекло автобуса. Инцидент обошелся без травмированных.

Уже днем следующего дня, 28 декабря, благодаря проведенным розыскным действиям, на территории дома номер 12, корпуса 2 по Приозерскому шоссе сотрудниками уголовной полиции задержан подозреваемый в совершении правонарушения — 24-летний водитель машины Ford Focus.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 214 УК РФ ("вандализм"). Подозреваемому предъявлено процессуальное обязательство являться по требованию уполномоченных органов.

Фото: Piter.TV