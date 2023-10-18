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Петербуржцам раскрыли особенности получения налогового вычета за медицинские услуги
Сегодня, 8:15
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Петербуржцам раскрыли особенности получения налогового вычета за медицинские услуги

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С 1 января текущего года вступили в силу изменения в Налоговом кодексе.

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" юрист Сергей Пирогов перечислил особенности получения налогового вычета за медицинские услуги. 

Отмечается, что с 1 января текущего года вступили в силу изменения в Налоговом кодексе, которые установили новый размер социальных налоговых вычетов. Теперь можно вернуть больше средств за лечение, обучение и занятия спортом. 

Можно получить вычет за любые платные медицинские услуги в том случае, если они были вам назначены врачом. Сюда входят и медицинские услуги как таковые, и лекарства, которые вы приобретаете за свои деньги, если они назначены врачом, и высокотехнологичная медицинская помощь. Ее нужно рассматривать отдельно.

Сергей Пирогов, юрист

На медицинские услуги и лекарства установлен общий лимит в 150 тыс. рублей, начиная с доходов, полученных в 2024 году. Вычет предоставляется в размере фактически понесенных расходов. Соответственно, получится вернуть 13% от суммы. 

Ранее мы рассказывали о том, что бюджет Петербурга в 2024 году получит на 54,6 млрд рублей больше, чем планировалось. 

Фото: Piter.TV 

Теги: медицинские услуги, налоговый вычет
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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