Петербуржцам раскрыли особенности получения налогового вычета за медицинские услуги

С 1 января текущего года вступили в силу изменения в Налоговом кодексе.

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" юрист Сергей Пирогов перечислил особенности получения налогового вычета за медицинские услуги.

Отмечается, что с 1 января текущего года вступили в силу изменения в Налоговом кодексе, которые установили новый размер социальных налоговых вычетов. Теперь можно вернуть больше средств за лечение, обучение и занятия спортом.

Можно получить вычет за любые платные медицинские услуги в том случае, если они были вам назначены врачом. Сюда входят и медицинские услуги как таковые, и лекарства, которые вы приобретаете за свои деньги, если они назначены врачом, и высокотехнологичная медицинская помощь. Ее нужно рассматривать отдельно. Сергей Пирогов, юрист

На медицинские услуги и лекарства установлен общий лимит в 150 тыс. рублей, начиная с доходов, полученных в 2024 году. Вычет предоставляется в размере фактически понесенных расходов. Соответственно, получится вернуть 13% от суммы.

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Фото: Piter.TV