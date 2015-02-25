Бюджет Петербурга в 2024 году получит на 54,6 млрд рублей больше, чем планировалось

Основной объем увеличения доходов приходится на налоги на доходы физических лиц, совокупный доход и доходы от размещения средств бюджета.

Губернатор Петербурга заявил, что в этом году городской бюджет получит на 54,6 млрд рублей больше запланированного. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного 24 сентября.

Законопроект "О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга "О бюджете Санкт-Петербурга на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов" одобрили сегодня в рамках заседания петербургского правительства. Отмечается, что рост доходов "дает возможность направлять больше средств на социальную сферу и увеличивать объемы адресной инвестиционной программы".

Основной объем увеличения доходов приходится на налоги на доходы физических лиц, совокупный доход и доходы от размещения средств бюджета.

Это результат превышения фактического темпа роста средней начисленной заработной платы над запланированным, увеличения количества налогоплательщиков, которые применяют специальные налоговые режимы, и эффективного управления ликвидностью в условиях роста ставок на финансовых рынках. Пресс-служба Смольного

Основные параметры казны города на 2024 год будут выглядеть так: доходы – 1234,2 млрд рублей, расходы – 1392 млрд рублей.

Ранее на Piter.TV: курортный сбор пополнил бюджет Петербурга на 446 млн рублей.

Фото: Piter.TV