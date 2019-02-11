ВЦИОМ: более трети россиян считают уровень налогов чрезмерным

В опросе приняли участие 1,6 тысяч россиян в возрасте от 18 лет.

Более трети россиян считают налоги чрезмерными. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса ВЦИОМ. Опрос был проведен в начале марта 2021 года по телефону. В нем приняли участие более полутора тысяч человек в возрасте от 18 лет.

Согласно опросу, более половины опрошенных жителей России (52%) считают нынешний уровень налогов приемлемым. Однако из размер считаю чрезмерным более трети респондентов (36%).

В возрастной группе 25-34 лет людей меньше всего устраивает величина налогов (49%). Четверть россиян старше 60 лет заявили, что уровень налогов снижать не стоит. Однако 42% россиян считают, что налоговое бремя ощутимо повысилось. По и словам, они платят налогов больше, чем это было пять лет назад.

По данным ВЦИОМ, в прошлом году один из опросов показал, что большинство россиян одобрили повышение налогов.

Ранее ВЦИОМ заявил, что россияне хотят вернуть смертную казнь и уменьшить налоги.

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