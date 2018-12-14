ВЦИОМ: "Половина россиян "за" разрешение эвтаназии тяжело больным людям"

Среди молодежи (18-24 года) эта доля составляет 64%, а среди жителей крупных городов (500-900 тыс.) – 58%.

ВЦИОМ представил данные исследования, согласно которым 50% россиян считают, что в нашей стране некоторым людям нужно разрешить эвтаназию. Данные опроса представлены на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Исследователи выяснили, что 51% опрошенных знает, что такое эвтаназия, среди людей с высшим образованием и 45-59-летних эта доля достигает 65% и 63% соответственно. Половина россиян решила, что нужно разрешить эвтаназию людям, страдающим от тяжелой безнадёжной болезни, которая сопровождается сильными болями. Среди молодежи (18-24 года) эта доля составляет 64%, а среди жителей крупных городов (500-900 тыс.) – 58%.

В это же время 81% опрошенных считают, что нельзя разрешать эвтаназию всем желающим людям после 60 лет. И 89% россиян против разрешения эвтаназии всем людям старше 18 лет.

Эвтаназия – практика прекращения жизни человека по его просьбе.

Фото: Piter.TV