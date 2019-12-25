ВЦИОМ заявил, что россияне хотят вернуть смертную казнь и уменьшить налоги

За возвращение предыдущей версии Конституции выступили три процента.

ВЦИОМ заявил, что россияне хотят вернуть смертную казнь, уменьшить налоги, ужесточить наказание за коррупцию, отменить ЕГЭ и пенсионную реформу. Об этом говорят результаты опроса, который провёл центр.

Четырнадцать процентов граждан выступили за отмену пенсионной реформы и возвращение прежнего пенсионного возраста. За изменение налоговой системы или уменьшение налоговой нагрузки выступили 6% респондентов.

За возвращение предыдущей версии Конституции выступили три процента, за отмену моратория на смертную казнь — два процента.

Ранее ВЦИОМ заявил, что доля россиян, негативно оценивающих деятельность Горбачева, снизилась.

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