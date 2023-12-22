Петербург стал третьим в России по сбору налога на сверхприбыль

В городе собрали 17,4 млрд российского windfall tax.

Петербург вошел в тройку регионов-лидеров России по сбору налога на сверхприбыль (windfall tax). Об этом пишет "Петербургский дневник" 6 января.

Первое место заняла Москва со 102,7 млрд рублей, второе – Московская область с 19,3 млрд рублей. В Северной столице собрали 17,4 млрд российского windfall tax.

Всего к 1 декабря 2023 года в стране собрали 305 млрд рублей налога на сверхприбыль, половину всей суммы обеспечили регионы-лидеры и Вологодская область (12,6 млрд рублей). Кроме того, в топ-10 вошли Краснодарский и Красноярский края (по 8,8 млрд рублей), Челябинская (7,7 млрд), Липецкая (6,9 млрд) и Тюменская (6,5 млрд рублей) области, Татарстан (6,4 млрд рублей).

Ранее мы рассказывали о том, что Петербург недополучает от 3,5 до 10 млрд рублей из-за теневой занятости горожан

Фото: Piter.TV