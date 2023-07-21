Госдума приняла закон о налоге на сверхприбыль крупных компаний

Депутаты одобрили документ в финальном чтении на пленарном заседании ГД.

Государственная Дума России приняла пакет правительственных законов, вводящих налог на сверхприбыль для крупных отечественных компаний. Главные возражения критиков данного документа были связаны с тем, что дополнительно облагаться не будет нефтегазовый сектор - основной "добытчик" бюджетных доходов. Глава Минфина Антон Силуанов заметил, что все денежные средства, которые государство получит от налога на сверхприбыль предприятий, власти будут отправлять на развитие социальной сферы, поддержку нуждающихся семей.

Это налог очень неприятный, но справедливый. Андрей Макаров, глава комитета Госдумы по бюджету

Напомним, что налог на сверхприбыль будет разовым. Он затронет только крупные организации, у которых средняя прибыль за 2021-2022 годы превышает один миллиард рублей (до всей уплаты налогов). В ткаком случае ставка налога составит 10 процентов от суммы превышения прибыли за 2021-2022 годы над аналогичным показателем за 2018-2019 годы. Однако данный законопроект не затрагивает те компании, которые были созданы после 2020 года, а также малый и средний бизнес.

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Фото и видео: Telegram / Дума ТВ