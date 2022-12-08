Петербург недополучает от 3,5 до 10 млрд рублей из-за теневой занятости горожан

С "серой" занятостью уже борются, однако нужен "нестандартный" подход.

Бюджет Северной столицы недополучает от 3,5 до 10 млрд рублей из-за теневой занятости горожан – зарплат "в конвертах". Об этом заявил вице-губернатор Алексей Корабельников в рамках Петербургского налогового форума 7 декабря. Прямой эфир встречи размещен на сайте мероприятия.

Согласно оценке администрации города, в "серой" зоне находятся более 100 тыс. работодателей. В случае, если на них работает хотя бы один сотрудник и получает минимальную заработную плату, которая в этом году составила 23,5 тыс. рублей, то ущерб казне Петербурга оценивается в 3,5 млрд рублей налогов. В реальности же, отметил Корабельников, бюджет недополучает более 10 млрд рублей. Кроме того, по словам вице-губернатора, с "серой" занятостью уже борются, однако нужен "нестандартный" подход.

Глава управления ФНС России по Петербургу Александр Гнедых рассказал, что в октябре и ноябре городские предприятия выплатили налог на сверхприбыль, равный сумме 17 млрд рублей.

Напомним, что с начала 2023 года в казну Северной столицы поступило 1 трлн 27 млрд рублей. 97% их них – платежи городского бизнеса и петербуржцев в виде налогов, арендных и других обязательных платежей. Остальные 3,5% или 35 млрд рублей – межбюджетные трансферы.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)