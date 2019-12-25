В Совфеде предложили ввести уголовную ответственность за "серые" зарплаты

Около 16% жителей России получают зарплату "в конвертах".

В Совете Федерации предложили ввести уголовную ответственность за "серые" зарплаты. С инициативой выступил сенатор Анатолий Артамонов. Он внёс соответствующее предложение в общенациональный план по восстановлению экономики, сообщает сайт Совфеда.

Сейчас уголовное наказание возможно в отношении тех работодателей, которые выплачивают в "серую" зарплату размером более 100 тысяч рублей. Артамонов предлагает ввести наказание вне зависимости от размера выплаты.

По данным исследований за 2019 год, около 16% жителей России получают зарплату "в конвертах". Чаще всего такая форма выплат распространена в общепите, розничной и оптовой торговле.

Ранее МОТ сделал прогноз, по которому полтора миллиарда человек могут остаться без средств из-за пандемии.