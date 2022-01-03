С начала года в казну Петербурга поступило более триллиона рублей

97% поступлений в казну города – платежи городского бизнеса и петербуржцев в виде налогов, арендных и других обязательных платежей.

За 11 месяцев 2023 года бюджет Петербурга пополнился на более чем триллион рублей. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного 2 декабря.

97% поступлений в казну города – платежи городского бизнеса и петербуржцев в виде налогов, арендных и других обязательных платежей. Остальные 3,5% или 35 млрд рублей – межбюджетные трансферы.

В этом году бюджет исполняется в условиях значимых изменений федерального законодательства. Отмена института консолидированных групп налогоплательщиков и переход на единый налоговый платеж, безусловно, оказали влияние на городской бюджет. Но, несмотря на все особенности финансового года, в бюджет уже поступило 1 трлн 27 млрд рублей. Хочу поблагодарить жителей и бизнес за ответственный и честный подход. Александр Беглов, губернатор Петербурга

Кроме того, в Смольном сообщили, что "стабильное поступление доходов позволяет городу своевременно и в полном объеме исполнять социальные обязательства, финансировать расходы развития, которые в бюджете на 2023-й составляют 25% от общего объема расходов".

Ранее на Piter.TV: из федерального бюджета Петербург получил более 338 млн рублей компенсации на развитие Особой экономической зоны (ОЭЗ) "Санкт-Петербург". Возмещенные средства город потратит на решение задачи, поставленной президентом РФ Владимиром Путиным, – обеспечение "технологического лидерства".

Фото: Piter.TV