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Каждый десятый житель Петербурга не может оформить налоговый вычет из-за "серой" зарплаты
Сегодня, 12:56
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Каждый десятый житель Петербурга не может оформить налоговый вычет из-за "серой" зарплаты

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На оформление вычета имеют право 39% сотрудников в городе.

Оформить налоговой вычет в Северной столице могут 39% работников городских организаций. Ещё 53% не обладают необходимыми статьями расходов, а 13% не имеют право на оформление, поскольку получают "серую" зарплату. Об этом свидетельствует исследование сервиса HeadHunter.

При этом, 15%  получающих налоговый вычет выбрали имущественный вариант, 11% – вычет по расходам на лечение и медикаменты, а 8% пользуются вычетом на обучение. Женщины оформляют вычет на лечение чаще мужчин (13% против 7%).

Чаще всего неофициальный источник дохода мешает оформить вычет сотрудникам туристической и ресторанной сферы. С такой проблемой стакиваются 23% респондентов из этих отраслей.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге в 1,5 раза вырос спрос на шиномонтажников и автослесарей.

Фото: Piter.TV

Теги: карьера, налоговый вычет, санкт-петербург, серая зарплата
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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