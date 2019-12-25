В Петербурге в 1,5 раза вырос спрос на шиномонтажников и автослесарей

Доход у специалистов шиномонтажа вырос с 60 до 67,5 тысячи рублей. У автослесарей зарплата выросла с 64,5 тысячи рублей до 67,5 тысячи рублей.

Спрос на шиномонтажников и автослесарей вырос в ноябре в Петербурге. Об этом 21 ноября пишут аналитики HeadHunter.

Работодатели за несколько недель открыли более 3,5 тысячи вакансий сотрудников автомастерских. Специалисты связывают это со сменой сезона. Количество вакансий выросло на 140% год к году. В преддверии зимы на шиномонтажников спрос вырос на 156 процентов, на автослесарей – на 138 процентов

Доход у специалистов шиномонтажа вырос с 60 до 67,5 тысячи рублей. У автослесарей зарплата выросла с 64,5 тысячи рублей до 67,5 тысячи рублей. Максимальная зарплата автослесаря в Петербурге составляет 80 тысяч рублей, шиномонтажника – 125 тысяч рублей.

Ранее в Петербурге планируют повысить зарплаты муниципальным служащим. Из городской казны на прибавку выделили 231 млн рублей.

Фото: Piter.tv

