В Петербурге планируют повысить зарплаты муниципальным служащим

Из городской казны на прибавку выделили 231 млн рублей.

В среду, 16 ноября, парламентарии петербургского ЗакСа поддержали законопроект о прибавке заработных плат муниципальным работникам города. Документ, внесённый губернатором Петербурга, рассмотрели в первом чтении.

По словам представителя главы города на Неве в парламенте Константина Сухенко, в муниципальной сфере Петербурга сейчас остаётся вакантной каждая – это 400 должностей. Возможная причина видится в невысоком уровне оплаты труда.

В случае принятия законопроекта будет увеличена ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия труда (с трёх до пяти окладов). Изменения готовятся внедрить 1 января, на них из городской казны потратят 231 млн рублей.

Ранее мы сообщили о том, что ЗакС Петербурга одобрил проект бюджета на 2023 год.

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