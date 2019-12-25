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ЗакС Петербурга одобрил проект бюджета на 2023 год
Сегодня, 13:39
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ЗакС Петербурга одобрил проект бюджета на 2023 год

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Парламентарии приняли поправку губернатора, согласно которой доходы городской казны установятся на уровне 1,048 трлн рублей, а расходы достигнут 1,195 трлн рублей. 

В среду, 16 сентября, депутаты петербургского ЗакСа приняли во втором чтении проект бюджета города на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. Об сообщил спикер парламента Александр Бельский в своём Telegram канале. 

В частности депутатский корпус одобрил поправку губернатора, согласно которой доходы городской казны установятся на уровне 1,048 трлн рублей, а расходы достигнут 1,195 трлн рублей.  

Отмечается, что выделенные дополнительно средства средства будут использованы для корректировки зарплат работников бюджетной сферы, дотаций муниципалитетам, а также на сферы здравоохранения и социального обслуживания. 

Ранее мы сообщили о том, что Смольный направит 2 млрд рублей на поддержку городской промышленности.

Фото: Piter.TV

Теги: бюджет на 2023 год, закс, санкт-петербург, смольный
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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