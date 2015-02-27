  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Смольный направит 2 млрд рублей на поддержку городской промышленности
Сегодня, 15:52
131
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Смольный направит 2 млрд рублей на поддержку городской промышленности

0 0

Общая капитализация городского Фонда развития промышленности достигла 5,18 млрд рублей.

Правительство Северной столицы дополнительно направит 2 млрд рублей в городской Фонд развития промышленности. Таким образом, общий объём средств на поддержку предприятий составит 5,18 млрд рублей, рассказала пресс-служба Смольного. 

В течение текущего года фонд осуществляет помощь промышленным предприятиям Петербурга в рамках 14-ти программ. Организации могут претендовать на льготный займ размером от 5 до 500 млн рублей по ставке 1-5% годовых. Сроки оплаты составяют от года до семи лет.

На данный момент городские компании получили уже 22 займа на общую сумму 1,396 млрд рублей, а за 7 лет фондом была оказана профильная поддержка на 4,48 млрд рублей.

Ранее мы сообщили о том, что петербургскому метро предоставят 950 новых вагонов "Балтиец".

Фото: Piter.TV

Теги: промышленность, санкт-петербург, смольный
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии