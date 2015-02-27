Смольный направит 2 млрд рублей на поддержку городской промышленности

Общая капитализация городского Фонда развития промышленности достигла 5,18 млрд рублей.

Правительство Северной столицы дополнительно направит 2 млрд рублей в городской Фонд развития промышленности. Таким образом, общий объём средств на поддержку предприятий составит 5,18 млрд рублей, рассказала пресс-служба Смольного.

В течение текущего года фонд осуществляет помощь промышленным предприятиям Петербурга в рамках 14-ти программ. Организации могут претендовать на льготный займ размером от 5 до 500 млн рублей по ставке 1-5% годовых. Сроки оплаты составяют от года до семи лет.

На данный момент городские компании получили уже 22 займа на общую сумму 1,396 млрд рублей, а за 7 лет фондом была оказана профильная поддержка на 4,48 млрд рублей.

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Фото: Piter.TV