Петербургскому метро предоставят 950 новых вагонов "Балтиец"

В Северной столице запланировано масштабное обновление подвижного состава метрополитена. В ближайшие годы для подземки закупят 950 новых вагонов на 240 млрд рублей. Первый поезд модели "Балтиец" уже вышел на линию, сообщил вице-губернатор города Кирилл Поляков в своём Telegram.
Отметим, что 100 млрд рублей на масштабную закупку готов выделить Фонд национального благосостояния, а оставшиеся средства в течение 25 лет обеспечит городской бюджет.
Модель "Балтиец" на 95% собрана из деталей отечественного производства. Первые обновлённые поезда будут курсировать по Кировско-Выборгской ветке.
Ранее мы сообщили о том, что скандальную рекламу "Буше" в петербургском метро заменили на изображение сердечка.
Фото: Пресс-служба Смольного
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