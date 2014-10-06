Петербургскому метро предоставят 950 новых вагонов "Балтиец"

Подвижной состав готовы обновить за 240 млрд рублей, 100 млрд из которых предоставит Фонд национального благосостояния.

В Северной столице запланировано масштабное обновление подвижного состава метрополитена. В ближайшие годы для подземки закупят 950 новых вагонов на 240 млрд рублей. Первый поезд модели "Балтиец" уже вышел на линию, сообщил вице-губернатор города Кирилл Поляков в своём Telegram.

Отметим, что 100 млрд рублей на масштабную закупку готов выделить Фонд национального благосостояния, а оставшиеся средства в течение 25 лет обеспечит городской бюджет.

Модель "Балтиец" на 95% собрана из деталей отечественного производства. Первые обновлённые поезда будут курсировать по Кировско-Выборгской ветке.

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Фото: Пресс-служба Смольного