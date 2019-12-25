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Скандальную рекламу "Буше" в петербургском метро заменили на изображение сердечка
Сегодня, 17:20
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Скандальную рекламу "Буше" в петербургском метро заменили на изображение сердечка

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Авторы рекламы предложили новый слоган.

На станции метро "Комендантский проспект" компания "Буше" заменила скандальную рекламу   на изображение сердечка. Фото опубликовали горожане в соцсетях. 

На билборде изобразили красное сердце и написали слоган: "Есть настоящее". Ранее напротив платформы висела реклама с надписью" "Для шага вперед", что вызвало недоумение в петербуржцев. Рекламщики при создании слогана не учли тот факт, что плакат повесят около путей метро.  По мнению участников обсуждения, такой слоган может подтолкнуть к импульсивному действию.

Ранее на Piter.tv: в Колпино из-за ветра упал рекламный щит.

Фото: Телеграм / Megapolisonline

Теги: буше, метро спб, реклама
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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