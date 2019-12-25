Скандальную рекламу "Буше" в петербургском метро заменили на изображение сердечка

Авторы рекламы предложили новый слоган.

На станции метро "Комендантский проспект" компания "Буше" заменила скандальную рекламу на изображение сердечка. Фото опубликовали горожане в соцсетях.

На билборде изобразили красное сердце и написали слоган: "Есть настоящее". Ранее напротив платформы висела реклама с надписью" "Для шага вперед", что вызвало недоумение в петербуржцев. Рекламщики при создании слогана не учли тот факт, что плакат повесят около путей метро. По мнению участников обсуждения, такой слоган может подтолкнуть к импульсивному действию.

Ранее на Piter.tv: в Колпино из-за ветра упал рекламный щит.

Фото: Телеграм / Megapolisonline