В России планируют ужесточить наказание за "серую" зарплату

Совет федерации предлагает ужесточить наказание работодателей за выплату работникам неофициальной заработной платы.

В России хотят ужесточить наказание за выплату работодателями неофициальной зарплаты. Предложение об этом подготовит Совет федерации, сообщает ТАСС со ссылкой на перечень поручений сенаторам по итогам послания президента.

Предполагается, что рынок труда будут постоянно мониторить и на основе этого создадут системные предложения о мотивации наемных работников к легализации их трудовой деятельности. А для работодателей усилят ответственность за "серую" зарплату.

Рынок неофициальных зарплат в России превышает 1- триллионов рублей каждый год. 30-40% граждан получают "серое" вознаграждение за работу, сообщает глава комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов.

Согласно опросу сервиса по поиску работы SuperJob, 44% россиян готовы получать зарплату в конверте. Но 31% не готовы к "серым" выплатам. Люди с более высоким заработком в России реже хотят получать неофициальную зарплату.

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