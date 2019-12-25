Стало известно, в каких отраслях больше всего выросла зарплата в пандемию

Больше всего с прихода пандемии в Россию выросли зарплаты у работников сферы здравоохранения.

Специалисты выяснили, в каких сферах за пандемию больше всего выросла средняя зарплата. В исследовании "СберИндекса" и "Работы.ру" учитывался период с марта 2020 года по февраль 2021 года, сообщает РБК.

Лидером по росту заработной платы стала сфера здравоохранения, тут средние выплаты увеличились на 14,9%. Следом идут IT-технологии (на 13,5% больше) и сельское хозяйство (на 7,7% больше).

Кроме того, увеличилась средняя зарплата в сфере финансов и страхования, добыче полезных ископаемых, торговле, образовании, строительстве и логистике.

Ожидаемо за время пандемии и ограничений сократилась средняя зарплата в сегменте гостиничного отдыха и общественного питания. Владельцам бизнесов пришлось сократить сотрудников, а зарплаты упали на 5,9%.

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