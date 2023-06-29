Госдума одобрила в первом чтении разовую конфискацию у бизнеса 300 млрд рублей

Депутаты одобрили поправки в Налоговый кодекс.

Государственная дума России на пленарном заседании от 28 июня приняла в первом чтении законопроект о разовой конфискации у 2,5 тысяч крупных отечественных компаний суммы как минимум в 300 млрд рублей в виде налога на ранее полученную ими сверхприбыль в федеральный бюджет страны. Специалисты заметили, что говорят о внесении правок в два законодательных акта. В первом случае изменения вводится в Налоговый кодекс о том, что на государственном уровне могут устанавливаться налоги разового характера. Во втором случае закон регулирует уже сам налог. Депутаты пояснили, что формально документ может заработать в 2024 году. Однако предприятия смогут внести сумму с 1 октября по 30 ноября текущего года в виде обеспечительного платежа по ставке в пять процентов в счет налога за следующий год.

В проекте говорится о том, что платить государству будут те фирмы, у которых средняя арифметическая величина прибыли за 2021 и 2022 годы составила более одного миллиарда рублей. Этот платеж затронет малый и средний бизнес, а также плательщиков единого сельскохозяйственного налога, компании угольного и нефтегазового сектора, так как для этих секторов в текущем году уже были предусмотрены дополнительные налоговые конфискации. В дополнительных материаах указывается на то, что Министерство финансов России рассчитывает собрать таким образом по меньшей мере 300 млрд рублей. Указанный налог коснется 2,5 тысяч компаний, или 3% налогоплательщиков.

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Фото и видео: Telegram / Минфин