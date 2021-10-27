86% петербуржцев против введения налога на бездетность

Инициатива, касающаяся введения налога на бездетность, получила широкий резонанс в обществе.

Более 80% петербуржцев высказались против введения налога на бездетность. В опросе сервиса Superjob приняли участие представители экономически активного населения из Петербурга.

Инициатива, касающаяся введения налога на бездетность, получила широкий резонанс в обществе. Так, 86% опрошенных петербуржцев не поддерживают введения налога: 61% – однозначно против, 25% – скорее против. Женщины чаще мужчин выражают несогласие (90% против 82%).

Петербуржцы в возрасте до 34 лет выступают однозначно против инициативы чаще тех, кто старше (74% против 57% среди респондентов в возрасте от 45 лет). Противников налога на бездетность больше среди опрошенных с доходом до 50 тысяч рублей (67% против 60% среди зарабатывающих от 100 тысяч рублей в месяц).

Фото: unsplash