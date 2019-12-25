В Госдуме раскритиковали идею налога на бездетность

По словам депутата, любая инициатива должна соответствовать месту и времени.

Депутат Госдумы Нина Останина раскритиковала идею налога на бездетность. Об этом она заявила в интервью телеканалу "360".

По словам депутата, любая инициатива должна соответствовать месту и времени. Инициативу с налогом на бездетность Останина считает неуместной с политической и социальной точек зрения. Она подчеркнула, что есть "только предложение взять из кармана", но не положить или дать чего-то.

Ранее эксперт назвал рассказы о передаче ипотеки по наследству мифом.

Фото: Piter.tv