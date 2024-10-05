Эксперт назвал рассказы о передаче ипотеки по наследству мифом

Сергей Гордейко рассказал о статистике Банка России по ипотеке.

В настоящее время в России некоторые заемщики опасаются брать кредиты, чтобы не расплачиваться за них "до пенсии". Главный эксперт компании "Русипотека" Сергей Гордейко рассказал в интервью журналистам телеканала 360.ru о том, что на самом деле не все в отрасли так плохо. Специалист указал на то, что за последние 10-15 лет в стране средний срок ипотечного кредита увеличился с 20 до 25 лет по информации со ссылкой на Банк России.

Они считают в месяцах, это 300 месяцев. Есть другая статистика, что средний срок жизни кредита в России никогда не превышает 10 лет. Обычно колеблется от семи до 10 лет, потому что вот этот сценарий ужаса, что 30 лет платить, не исполняется. Сергей Гордейко, эксперт

Аналитик напомнил, что к среднему возрасту заемщика не стоит прибавлять 30 лет для того, чтобы узнать, когда удастся погасить ипотеку. Мифом Гордейко назвал слухи о том, что люди будут передавать оплату ипотеки по наследству своим родственникам.

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Фото и видео: 360.ru