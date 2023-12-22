На Наличной улице горела иномарка

На место случившегося выехали 10 спасателей и две спецмашины.

В Василеостровском районе в ночь на 11 марта произошел пожар. На Наличной улице в доме № 30 вспыхнули иномарки. Огонь повредил "Рено Дастер" и две легковушки "Киа Рио". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

В машине "Киа Рио" выгорел моторный отсек. Затем огонь перекинулся на припаркованную рядом иномарку "Рено Дастер", а потом охватил еще один автомобиль марки "Киа Рио", в нем обгорели передние крылья, фары и бамперы.

На место случившегося выехали 10 спасателей и две спецмашины. Они потушили пожар за 8 минут.

В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что в Сланцах пятиклассник упал с пятого этажа недостроя.

Фото: Piter.tv