В квартире на Энгельса накрыли нелегальное казино

Установлено, что казино функционировало 2 месяца.

В Петербурге сотрудники полиции накрыли нелегальное казино, которое располагалось в трехкомнатной квартире дома 135 по проспекту Энгельса. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Из квартиры было изъято 19 игровых автоматов и 10 компьютеров, оборудованных для азартных игр. Задержаны 13 посетителей и 2 администратора. Установлено, что казино функционировало 2 месяца. Средний доход казино в день составлял от 50 до 100 тысяч.

Для привлечения клиентов администраторы рассылали сообщения через рабочий телефон с приглашением в клуб.

В конце прошлого года в центре Петербурга полиция ликвидировала сразу четыре покерных клуба.

Видео: МВД