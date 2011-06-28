В центре Петербурга полиция ликвидировала сразу четыре покерных клуба

В общей сложности изъято: четыре стола для игры в покер, игральные карты, наборы фишек.

Сотрудники экономической полиции Петербурга при содействии Специального полка полиции и бойцов отряда "Гром" выявили и ликвидировали четыре покерных клуба, располагавшихся в квартирах по улице Моисеенко, по набережной реки Фонтанки, по Кирочной улице и по улице Маяковского. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

В общей сложности изъято: четыре стола для игры в покер, игральные карты, наборы фишек. При этом три казино пустовали, лишь на улице Маяковского шла игра. Оттуда в полицию для разбирательства доставили восемь игроков.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр). Персонал заведений (5 человек) доставлен в следственные органы для проведения процессуальных действий. Устанавливаются лица, причастные к организации противоправной деятельности.

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Фото и видео: МВД