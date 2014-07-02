В петербургском метро пока не будут снимать наклейки "Вход без маски запрещен"

Масочный режим в Петербурге отменен с 27 мая.

С 27 мая в Петербурге отменен масочный режим. При этом петербуржцы заметили, что наклейки "Вход без маски запрещен" по-прежнему остаются на входе станций. Как узнал "Петербургский дневник", убирать их пока не планируют.

В ближайшее время будет принято решение о том, что с ними будет дальше. Никита Рубцов, сотрудник пресс-службы ГУП "Петербургский метрополитен"

Ранее в Смольном сообщили, что отменить обязательное ношение масок было решено в связи с благоприятным трендом снижения заболеваемости.

Фото: Piter.tv