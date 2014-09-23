Петербуржцы активизировались в поисках работы в конце 2024 года

Наибольшую активность проявили ИТ-специалисты, предоставившие 17% резюме.

Конец года стал временем карьерных перемен для жителей Санкт-Петербурга. По данным hh.ru, в ноябре 2024 года более 548 тысяч соискателей разместили резюме на платформе, что на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Многие стремятся завершить год с решенными профессиональными задачами.

Наибольшую активность проявили ИТ-специалисты, предоставившие 17% резюме (около 90 тысяч). На втором месте оказалась сфера продаж с более чем 86 тысячами резюме. В пятерку самых активных вошли соискатели из сферы обслуживания (70 тыс.), строительства (70 тыс.) и маркетинга (65 тыс.).

Менять ли работу перед Новым годом?

Смена места работы в конце года имеет как плюсы, так и минусы. Среди преимуществ — возможность быстрее адаптироваться в коллективе благодаря новогодней атмосфере. Но есть риск потерять годовую премию на старом месте и не получить ее на новом из-за недостаточного рабочего стажа в календарном году.

Новый год — стрессовый период, когда сотрудники сталкиваются с авралами. Если соискатель готов к нагрузке, такой переход может стать удачным стартом для нового этапа карьеры.

В конце 2024 года россиян ждёт ещё одна шестидневная рабочая неделя.

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