  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На территории "Крестов" обнаружили тело сотрудника
Сегодня, 11:58
173
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

На территории "Крестов" обнаружили тело сотрудника

0 0

Рядом с ним лежало служебное оружие.

На территории бывшего следственного изолятора "Кресты" в Петербурге обнаружили тело сотрудника. Об этом пишет 78.ru 13 февраля. 

Уточняется, что у 31-летнего мужчины зафиксировали ранение головы. Рядом с ним лежало служебное оружие. Все обстоятельства происшествия устанавливаются, полицейскими начаты необходимые проверки. 

Ранее мы рассказывали о том, что две семиклассницы погибли после общения с мошенниками в Петербурге. Тело одной из школьниц обнаружили под окнами дома по улице Лагоды. Другую девочку нашли на проспекте Буденного. 

Фото: Piter.TV 

Теги: кресты, происшествия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии