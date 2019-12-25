На территории "Крестов" обнаружили тело сотрудника

Рядом с ним лежало служебное оружие.

На территории бывшего следственного изолятора "Кресты" в Петербурге обнаружили тело сотрудника. Об этом пишет 78.ru 13 февраля.

Уточняется, что у 31-летнего мужчины зафиксировали ранение головы. Рядом с ним лежало служебное оружие. Все обстоятельства происшествия устанавливаются, полицейскими начаты необходимые проверки.

Ранее мы рассказывали о том, что две семиклассницы погибли после общения с мошенниками в Петербурге. Тело одной из школьниц обнаружили под окнами дома по улице Лагоды. Другую девочку нашли на проспекте Буденного.

Фото: Piter.TV