Эксперты Роскачества назвали наиболее удобные приложения для консультации с врачом

Специалисты отметили, что нельзя полностью заменять обычные посещения врача онлайн-консультациями. Однако, в сложившейся ситуации это может помочь многим россиянам.

Специалисты Роскачества оценили приложения для дистанционного проведения медицинских консультаций между пациентом и врачом. Эксперты проанализировали 20 существующих приложений в App Store и Google Play. В ходе анализа исследовались удобство использования, формат общения, возможность записаться на прием.

Специалисты отметили, что нельзя полностью заменять обычные посещения врача онлайн-консультациями. Однако, в сложившейся ситуации это может помочь многим россиянам.

Наиболее функциональными сервисами для iOS стали: ONDOC, SmartMed и "Яндекс.Здоровье". На Android — это "Яндекс.Здоровье", DocDoc и "Онлайн Доктор". Самыми удобными в использовании для iOS стали: "Онлайн Доктор", Pirogov Clinic и "Доктор Рядом Телемед"; на Android — DocDoc, "Онлайн Доктор" и "Яндекс.Здоровье".

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