Сидящие на карантине петербуржцы ищут любовь на сайтах знакомств

Эксперты полагают, что у людей появилось больше свободного времени на подобные занятия.

Жители Петербурга, вынужденные сидеть дома из-за пандемии коронавируса, ринулись на сайты знакомств в поисках второй половины. Об этом пишут "Невские Новости".

Представитель сайта знакомств Loveplanet рассказала, что в последнее время наблюдается повышенный интерес среди граждан России. Создатели сайта уверены, что сезонный фактор здесь не имеет никакого значения. По их мнению, дело в том, что у людей в период самоизоляции появилось больше свободного времени на подобные занятия. Люди стали дольше задерживаться в онлайн и вести больше переписок.

В свою очередь исполнительный директор Mamba.ru Ярослав Сергеев отметил совершенно другую тенденцию. В период пандемии коронавируса специалисты зафиксировали спад интереса к их ресурсу. Согласно статистике, пользователи стали менее расположены к новым знакомствам и предпочитают соблюдать карантин даже в интернете.

Сергеев пояснил, что большинство пользователей приложения для знакомств ориентированы на встречу офлайн, и если она невозможна, то новые знакомства для них становятся неактуальными.

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