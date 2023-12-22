В Петербурге наградили лучших каменщиков

В число лучших каменщиков впервые вошла девушка – Мария Евтушенко из Академии управления городской средой, градостроительства и печати.

Во Дворце труда 23 мая состоялась торжественная церемония награждения лучших каменщиков Санкт-Петербурга в рамках ежегодного конкурса профессионального мастерства "СТРОЙМАСТЕР". Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".



Более 20 участников боролись в состязании за звание победителя. Среди них специалисты строительных компаний и студенты профессиональных образовательных учреждений. В число лучших каменщиков впервые вошла девушка – Мария Евтушенко из Академии управления городской средой, градостроительства и печати.





В номинации "Лучший каменщик Санкт-Петербурга-2024" победителем стал Олег Жизневский (ООО "СТ-Строй" (Объединение "Строительный трест"), 2-е место у Сулаймона Каримова (Объединение "Строительный трест" (ООО "КМ-Строй"), бронза у Евгения Азука (Группа компаний "КВС").





Победителем в номинации "Лучший учащийся по специальности каменщик" стала Мария Евтушенко – студентка 1 курса "Академии управления городской средой, градостроительства и печати". Вторую ступень пьедестала разделили Вячеслав Иванов из "Морской технической академии имени Д.Н. Сенявина" и Артем Ищенко из "Техникума строительства и городского хозяйства". Третье место разделили Егор Никитин из "Академии управления городской средой, градостроительства и печати" и Павел Крайнов из "Морской технической академии имени Д.Н. Сенявина".

Фото и видео: портал "Строительный Петербург"